Зеленський: з президентом США обговорили кілька ідей для наближення миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з президентом США Дональдом Трампом обговорили кілька ідей для наближення миру.

«У нас була продуктивна зустріч із Дональдом Трампом на полях ГА ООН, і я вдячний Президенту Трампу за цю можливість…Ми обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру, і сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати. Зокрема, торкнулися програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи», – написав він у телеграмі.



Зеленський висловив вдячність Трампу «за сильну співпрацю», який «чітко розуміє ситуацію та добре поінформований про всі аспекти цієї війни».

Президент США Дональд Трамп 23 вересня зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з якою обговорював війну Росії проти України, зокрема, скорочення доходів Росії від викопного палива.

Також понад годину Трамп спілкувався з Зеленським.

Після цих зустрічей президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді». За його словами, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілом реальним варіантом.

Таку думку Трамп висловив вперше після вступу на посаду президента США у січні цього року.



