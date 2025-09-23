«Трамп може докорінно змінити все» – Зеленський у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустріч з президентом США Дональдом Трампом назвав «дуже доброю та конструктивною».



«Трамп – це той, хто може докорінно змінити все», – сказав він під час пресконференції.

Зеленський звернув увагу на відсутність у Китаю бажання припинити російську війну проти України, а Трамп, за його словами, є тією людиною, яка може це змінити.

«Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну. Вони не зацікавлені. Я вважаю, що Трамп може докорінно змінити цю ситуацію», – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо останього допису Трампа в соцмережах і чому він змінив свої погляди, Зеленський сказав, що цьому сприяв його «діалог з Трампом».

«США сьогодні хочуть, щоб були паралельні процеси – їхні кроки і європейських держав... Європа - велика, іноді в якоміусь питання може не бути єдності. І хочуть не чекати і щоб Америка йшла вперед. Ми про це говоримо», – додав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп 23 вересня зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з якою обговорював війну Росії проти України, зокрема, скорочення доходів Росії від викопного палива.

Також понад годину Трамп спілкувався з Зеленським.

Після цих зустрічей президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді».

На початку вересня медіа повідомили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував європейським країнам запровадити високі імпортні мита на товари з Китаю та Індії для того, щоб переконати Пекін і Делі скоротити або відмовитися від закупівель російських енергоресурсів.