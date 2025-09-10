Медіа: Трамп пропонував Євросоюзу запровадити стовідсоткові мита на імпорт із Китаю та Індії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував європейським країнам запровадити високі імпортні мита на товари з Китаю та Індії для того, щоб переконати Пекін і Делі скоротити або відмовитися від закупівель російських енергоресурсів. Про це повідомило видання Financial Times, згодом інформацію підтвердили CNBC і BBC.

За словами президента Трампа, слідом за цим США запровадять аналогічні мита.

За даними журналістів, пропозиція Трампа прозвучала під час телефонної розмови з делегацією Євросоюзу, яка зараз у Вашингтоні обговорює із високопоставленими представниками Білого дому майбутнє санкцій. Трамп говорив про можливість запровадження 100-відсоткового імпортного мита на товари з обох країн.





За словами джерела Financial Times у Білому домі, президент вважає, що «очевидний підхід полягає в необхідності введення вражаючих мит та підтримки їх доти, доки китайці не відмовляться від купівлі нафти».

У зустрічі американських та європейських осіб брала участь прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка закликала учасників вжити рішучих заходів для того, щоб позбавити Росію ресурсів для ведення війни.

Наприкінці серпня президент Трамп підвищив наполовину – до 50 відсотків – імпортне мито на товари з Індії за відмову Делі зменшити закупівлі російської нафти. Більшість китайських товарів поки що обкладається 30-відсотковими митами. Дональд Трамп відклав запланований раніше підйом мит до 145 відсотків на китайський імпорт, продовживши торгові переговори з Китаєм.



