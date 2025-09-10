Доступність посилання

Медіа: Трамп пропонував Євросоюзу запровадити стовідсоткові мита на імпорт із Китаю та Індії

За словами Дональда Трампа, слідом за цим США запровадять аналогічні мита

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував європейським країнам запровадити високі імпортні мита на товари з Китаю та Індії для того, щоб переконати Пекін і Делі скоротити або відмовитися від закупівель російських енергоресурсів. Про це повідомило видання Financial Times, згодом інформацію підтвердили CNBC і BBC.

За словами президента Трампа, слідом за цим США запровадять аналогічні мита.

За даними журналістів, пропозиція Трампа прозвучала під час телефонної розмови з делегацією Євросоюзу, яка зараз у Вашингтоні обговорює із високопоставленими представниками Білого дому майбутнє санкцій. Трамп говорив про можливість запровадження 100-відсоткового імпортного мита на товари з обох країн.


За словами джерела Financial Times у Білому домі, президент вважає, що «очевидний підхід полягає в необхідності введення вражаючих мит та підтримки їх доти, доки китайці не відмовляться від купівлі нафти».

У зустрічі американських та європейських осіб брала участь прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка закликала учасників вжити рішучих заходів для того, щоб позбавити Росію ресурсів для ведення війни.

Наприкінці серпня президент Трамп підвищив наполовину – до 50 відсотків – імпортне мито на товари з Індії за відмову Делі зменшити закупівлі російської нафти. Більшість китайських товарів поки що обкладається 30-відсотковими митами. Дональд Трамп відклав запланований раніше підйом мит до 145 відсотків на китайський імпорт, продовживши торгові переговори з Китаєм.


