Нові мита США на індійські товари набули чинності

Нові мита США на індійські товари, про які раніше у серпні оголосив президент Дональд Трамп, набули чинності.

Додаткові 25% мита набули чинності після півночі в середу. Цей крок подвоює загальний тариф США на індійські товари до 50% і є частиною зусиль Трампа щодо послаблення економічної бази Росії.

Як пише Bloomberg, мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США – найбільшого ринку Індії – і найбільше зашкодять трудомістким галузям промисловості, таким як текстиль та ювелірні вироби. Ключові експортні товари, такі як електроніка та фармацевтика, звільнені від сплати мита, що поки що не дозволить Apple Inc. масштабним інвестиціям у нові заводи в Індії.

Високі мита загрожують конкурентоспроможності експорту Індії порівняно з такими конкурентами, як Китай та В’єтнам, водночас викликають питання щодо амбіцій прем’єр-міністра Нарендри Моді перетворити південноазіатську країну на великий виробничий центр.

Експортери одягу, взуття та дрібних промислових товарів, таких як іграшки, готуються до падіння замовлень та можливих скорочень робочих місць.

Міністерство торгівлі та промисловості Індії не відповіло на запит про коментар у середу.

Індія була однією з перших країн, які розпочали торговельні переговори з адміністрацією Трампа, але її власні високі тарифи та протекціоністська політика в таких секторах, як сільське господарство та молочна промисловість, розчарували американських переговірників.





Відносини ще більше погіршилися після того, як Трамп розкритикував Індію за купівлю нею російської нафти.

Президент США Дональд Трамп 6 серпня видав указ про запровадження додаткового мита у розмірі 25% на імпорт товарів з Індії, заявивши, що країна прямо чи опосередковано імпортує російську нафту.

«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, – написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. – Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини».

Того ж дня Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».

Індія та Росія зобов’язалися збільшити свій річний товарообіг на 50% до 100 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років. Індія збільшила імпорт нафти з Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, і зараз на неї припадає близько 37% експорту російської нафти, згідно з московською консалтинговою компанією Kasatkin Consulting.