В ISW пояснили, навіщо Кремлю «інтенсивні контакти» з Індією

Російський лідер Володимир Путін й інші високопоставлені російські чиновники витрачають «значну кількість часу й енергії» на стабілізацію і зміцнення відносин з Індією, що свідчить про те, що Росія розглядає Індію як критично важливе джерело доходів, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW зазначили, що Росія докладає значних дипломатичних зусиль, щоб схилити до себе Індію, бо «Кремль продовжує побоюватися наслідків вторинних санкцій».

Аналітики звернули увагу на те, що Путін і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 21 серпня зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, щоб обговорити російсько-індійські відносини і розширення економічних інвестицій в енергетику, а заступник міністра енергетики РФ Роман Маршавін 20 серпня зустрівся із заступником міністра нафти і газу Індії Панкаджем Джайном, щоб обговорити розширення співпраці в торгівлі енергією.

Лавров провів спільну конференцію з Джайшанкаром після зустрічі й оголосив, що Путін, ймовірно, відвідає Індію до кінця 2025 року, а Джайшанкар заявив, що Індія «вважає свої відносини з РФ одними з найстійкіших у світі після Другої світової війни».

В ISW вважають, що вторинні санкції, ймовірно, ще більше вплинуть на російську економіку, підриваючи доходи від російської нафти, які є важливими для фінансування війни РФ проти України. «Інтенсивні російські контакти з Індією свідчать про те, що Москва намагається забезпечити, щоб Нью-Делі не скорочував закупівлі енергоносіїв у Росії через ці потенційні вторинні санкції», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю нафти марки Urals після того, як президент США Дональд Трамп подвоїв мито на весь імпорт з Індії, щоб покарати країну за купівлю російської сирої нафти.

«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, – написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. – Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини».

Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».

20 серпня агентство Bloomberg повідомило, що державні нафтопереробні заводи Індії після короткої перерви знову почали купувати російську нафту.