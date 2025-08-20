ЗМІ: державні НПЗ Індії знову почали купувати російську нафту

Державні нафтопереробні заводи Індії після короткої перерви знову почали купувати російську нафту, незважаючи на те, що ця південноазіатська країна стикається з підвищенням тарифів на торгівлю та критикою з боку представників адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як пише Bloomberg з посиланням на трейдерів, обізнаних з цим питанням, які попросили не називати їхніх імен, за останні два дні такі переробні підприємства, як Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., придбали кілька партій російської нафти марки Urals. Вони додали, що поставки будуть завантажені у вересні та жовтні.

Раніше цього місяця державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю нафти марки Urals після того, як президент США Дональд Трамп подвоїв мито на весь імпорт з Індії, щоб покарати країну за купівлю російської сирої нафти.

«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, – написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. – Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини».

Того ж дня Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».



