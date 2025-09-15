Беcсент: без Європи США не збільшать мита для Китаю

Сполучені Штати не запроваджуватимуть додаткові мита на товари з Китаю у зв’язку із закупівлями російської нафти Пекіном доти, доки країни ЄС не запровадять свої мита щодо Китаю та Індії. Про це 15 вересня в інтерв’ю Reuters і Bloomberg заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО (до цієї організації входить більшість держав ЄС) відмовитися від закупівель російських енергоносіїв як умови посилення санкцій США проти Росії з метою змусити Москву завершити війну проти України. Критики Трампа стверджують, що такі вимоги зараз нереалістичні, і що, висуваючи їх, Трамп фактично шукає приводу не запроваджувати нові санкції. Зокрема, газета The New York Times зазначає, що серед найбільших покупців російської нафти залишаються Угорщина і Туреччина, країни, якими Трамп «неодноразово захоплювався».

«Ми очікуємо, що європейці візьмуть на себе свою частку, а без європейців ми не просунемося вперед», – сказав Бессент. Він нагадав, що США запровадили додаткові мита щодо Індії через закупівлю нею нафти у Росії, але не готові зробити це щодо Китаю без участі країн ЄС.

Водночас Бессент не виключив, що Сполучені Штати можуть посилити санкції щодо самої Росії.

Французька газета Le Monde пише 15 вересня, що країни Євросоюзу не планують збільшувати мита на товари з Китаю. «Це не означає, що ми не повинні вживати заходів, але поки що ніяких надмірних тарифів», – наводить газета слова неназваного європейського дипломата. За словами джерела, ЄС зацікавлений у жорстких санкціях проти російської економіки, але не може собі дозволити мита проти Китаю та Індії, оскільки це завдасть шкоди економіці ЄС.

Представник МЗС КНР Лінь Цзянь 15 вересня заявив, що Пекін «вдасться до рішучих заходів у відповідь», якщо країни НАТО все ж спробують запровадити мита щодо китайських товарів.

Представники України неодноразово заявляли, що підтримують посилення тиску на Росію, у тому числі за допомогою санкцій та мит щодо її торгових партнерів.