Президент США Дональд Трамп заявив, що у п’ятницю проведе розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном після переговорів між представниками США та Китаю у Мадриді.

«Я розмовлятиму з президентом Сі у п’ятницю», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.



Негайного підтвердження з боку Китаю не було.



За його словами, переговори представників США та Китаю з торговельних питань відбулися «дуже добре». Трамп додав, що на цій зустрічі було досягнуто домовленостей щодо «однієї компанії, яку молоді люди в нашій країні дуже хочуть зберегти». Коментар Трампа натякає на те, що цією компанією є TikTok – соцмережа, пов’язана з Китаєм.

Міністр фінансів США Скотт Бессент після завершення переговорів в Мадриді повідомив журналістам, що досягнуто рамкової угоди для збереження роботи TikTok у США, і що Трамп і Сі проведуть переговори для завершення угоди.

У неділю в Мадриді офіційні особи США та Китаю на чолі з віцепрем’єром Хе Ліфеном завершили перший день переговорів щодо напружених торговельних зв’язків та наближення терміну продажу TikTok на тлі вимог Вашингтона до своїх союзників запровадити тарифи на імпорт з Китаю через закупівлю російської нафти.

Як пише Bloomberg з посиланням на слова високопоставленого чиновника Міністерства фінансів, перший день мадридських переговорів у неділю тривав майже шість годин, охоплюючи такі теми, як TikTok, торгівля та економіка. Популярний додаток ByteDance Ltd. цього тижня має досягти угоди, яка забезпечить його продовження роботи в США.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що очікується, що адміністрація Трампа знову продовжить термін продажу TikTok.

Навесні 2024 року Палата представників Конгресу США схвалила закон, який дозволяє заборонити використання соцмережі TikTok в країні, якщо вона не буде виділена з китайської компанії ByteDance, яка нею володіє. Конгресмени вважали, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може змусити ByteDance передавати йому дані американських користувачів. У квітні 2024 року документ підписав президент США Джо Байден, а в січні 2025 року, за кілька днів до інавгурації Трампа, Верховний суд США підтримав цей закон.

Після інавгурації 20 січня Трамп видав указ, яким доручив генеральному прокурору США відтермінувати набрання законом чинності. Після того він знову відтермінував заборону соцмережі TikTok.