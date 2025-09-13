Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо це також зроблять країни НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зробить те саме і припинять купувати російську нафту.

Президент США також запропонував країнам НАТО запровадити мита в розмірі 50–100% на імпорт з Китаю.

«Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна швидко закінчиться і всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні – ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію й гроші Сполучених Штатів», – написав Трамп.

«Ми знизили на рівні Європейського Союзу на 80% споживання газу й нафти з Росії. Це залишається на рівні 20%, і нам треба працювати над цим. І значна частина цих 20% споживається саме Угорщиною», – заявляв на початку вересня президент Євроради перед консультаціями у Вашингтоні.

Раніше президент України Володимир Зеленський називав «важливим сигналом» те, що у США «не задоволені тим, що країни допомагають російській воєнній машині тим, що купують енергоресурси РФ».

Водночас Трамп раніше ствердно відповів на запитання журналістів, чи він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії у зв’язку з її війною проти України.