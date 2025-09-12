Трамп заявив, що ймовірний убивця Чарлі Кірка затриманий

Людина, яка «майже напевне» є вбивцею правого активіста Чарлі Кірка, перебуває під вартою. Про це президент США Дональд Трамп заявив в ефірі Fox News 12 вересня.

З повною впевненістю говорити про те, що затримано саме вбивцю Кірка, Трамп відмовився, щоб не «ризикувати висуненням судових позовів» у разі, якщо підозри щодо затриманого не підтвердяться. Його ім'я Трамп не назвав. Американський лідер також сказав, що винний у вбивстві Кірка заслуговує на страту і уточнив, що підозрюваного видав «хтось із близьких».

У США наразі очікується пресконференція керівництва Федерального бюро розслідувань.

31-річного Чарлі Кірка 10 вересня було вбито пострілом у шию. У цей момент Кірк виступав в університеті Юти. Трамп назвав злочин «жахливим».

Кірк вважається одним із тих, хто допоміг Республіканській партії США та самому Трампу здобути підтримку великої кількості молодих виборців. На пам’ятному заході в Пентагоні з нагоди 24-х роковин терактів 11 вересня очільник Білого дому оголосив, що посмертно нагородить Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи. Це одна з двох найвищих нагород США для цивільних осіб, яка вручається за рішенням глави держави.