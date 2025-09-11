В офісі Зеленського заявили, що «шоковані» вбивством соратника Трампа у США

В Офісі президента України відреагували на вбивство у США політичного активіста, соратника президента Дональда Трампа Чарлі Кірка.

«Шокований трагічним убивством Чарлі Кірка – злочином, який стався невдовзі після жахливої події за участю Ірини Заруцької. Насильство та терор мають суворо каратися в демократії, основною цінністю якої є свобода в усіх її формах. Я впевнений, що Сполучені Штати швидко встановлять справедливість і поставлять зло на його місце. Українці, усі європейці та Сполучені Штати єдині: свобода понад усе. Україна зараз бореться з Росією саме за демократію та свободу, які мають бути сильнішими за авторитаризм і терор», – написав 11 вересня в мережі Х голова Офісу президента Андрій Єрмак, висловивши «найглибші співчуття родині, друзям та всім, хто знав Чарлі Кірка».

У США вже майже добу триває масштабна операція з пошуку стрільця, який убив консервативного активіста Чарлі Кірка під час його виступу в Університеті долини Юти. За даними поліції, злочинець у темному одязі відкрив вогонь із даху сусідньої будівлі, смертельно поранивши 31-річного Кірка в шию.

Президент США Дональд Трамп та провідні політики як Республіканської, так і Демократичної партії засудили вбивство Кірка. Прапори на урядових будівлях приспущені до кінця тижня.

Чарлі Кірк – громадський активіст, фундатор консервативної студентської організації Turning Point USA. Він відіграв ключову роль у мобілізації молодіжної підтримки Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді 2024 року. Заходи з його участю в університетських кампусах по всій країні зазвичай збирали великі аудиторії.

Чарлі Кірк мав 5,2 мільйона підписників у мережі X. Він вів популярний подкаст і радіопрограму The Charlie Kirk Show, а нещодавно також виступив у ролі співведучого Fox&Friends на телеканалі Fox News.

Кірк входив до числа найпомітніших консервативних інфлюенсерів, які підтримують президента Дональда Трампа. Він часто критикував провідні ЗМІ і висловлювався з питань, пов’язаних із расою, гендером та імміграцією, нерідко у провокаційній формі.

За даними Reuters, з моменту нападу прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року в США було понад 300 випадків політично вмотивованих нападів. У липні 2024 року сам Трамп був легко поранений під час передвиборчого заходу в Батлері, штат Пенсильванія.



