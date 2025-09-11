ФБР опублікувало фото «особи, що становить інтерес» у рамках розслідування вбивства соратника Трампа

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США 11 вересня опублікувало фото людини, яку охарактеризували як «особу, яка становить інтерес», у зв’язку з убивством консервативного активіста, соратника президента Трампа Чарлі Кірка.

Співробітники ФБР у Солт-Лейк-Сіті не сказали, чи людина на знімках є можливим стрільцем.

Раніше представники слідства повідомили, що знайшли гвинтівку, яка, на їхню думку, використовувалася для стрілянини. Підозрюваного у вбивстві вони описали як людину студентського віку.

31-річний Чарлі Кірк, ведучий популярного подкасту і радіопрограми The Charlie Kirk Show, який вважався близьким союзником президента США Дональда Трампа, 10 вересня був убитий пострілом у шию з вогнепальної зброї.

У цей момент Кірк виступав в університеті Юти. Дональд Трамп назвав злочин «жахливим».

Кірка вважають одним із тих, хто допоміг Республіканській партії Трампа заручитися підтримкою молодих виборців.

На пам’ятному заході у Пентагоні з нагоди 24-х роковин терактів 11 вересня президент США оголосив, що посмертно нагородить Кірка Президентською медаллю Свободи, однією з найвищих нагород США для цивільних осіб, яка вручається за рішенням голови держави.

ФБР і представники штату заявили, що стрілець, ймовірно, прибув у кампус за кілька хвилин до початку заходу.

Чарлі Кірк виступав на відкритому повітрі перед сотнями людей в Університеті долини Юта в Оремі.

На записі з камер спостереження видно, як озброєна людина піднімається сходами на дах, перш ніж вистрілити в Кірка, повідомили представники влади на пресконференції. Пошуки нападника досі продовжуються.