Трамп у Пентагоні вшанував пам’ять жертв теракту 11 вересня

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія взяли участь у меморіальній церемонії в Пентагоні, присвяченій 24-м роковинам терактів 11 вересня 2001 року.

Як зазначає Associated Press, заходи відбуваються в період загострення політичної напруженості. Річниця 11 вересня, яка часто подається як день національної єдності, цього разу припала на наступний день після вбивства в Юті консервативного активіста з числа прихильників Трампа Чарлі Кірка. Він був застрелений 10 вересня під час виступу в кампусі коледжу.

Глава держави, виступаючи на церемонії в американському військовому міністерстві, оголосив, що посмертно нагородить Кірка Президентською медаллю Свободи. За словами Трампа, він досі вражений тим, що сталося. Президент США наголосив, що високо оцінює вплив свого союзника на політику, яку реалізують консерватори. «Чарлі був видатною людиною свого покоління, борцем за свободу та джерелом натхнення для мільйонів людей», – сказав Дональд Трамп.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про початок перевірки безпеки Конгресу після стрілянини по Чарлі Кірку. Аспекти безпеки викликають серйозне занепокоєння у членів Конгресу і зараз дуже ретельно перевіряються, сказав Джонсон. «Той, хто захищає протилежну точку зору, не ваш ворог, а співвітчизник, американець», – наголосив у своєму виступі Джонсон, закликавши співгромадян до цивілізованої поведінки та ставлення один до одного.

На церемонії в Пентагоні були також голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, міністр оборони Піт Геґсет. Політики разом із іншими учасниками заслухали імена 184 загиблих на території військового відомства 24 роки тому. Після оголошення імені кожної жертви лунав удар дзвону.





11 вересня 2001 року терористи захопили літаки, які врізалися у вежі-близнюки Світового торгового центру в Нью-Йорку, в будівлі Пентагону, ще один упав на поле в Пенсильванії. Внаслідок атак загинули майже 3 тисячі людей, понад 6 тисяч мали поранення. Теракт здійснили члени визнаної терористичною у США та багатьох інших країнах світу організації «Аль-Каїда». Напад став найбільшим у світовій історії за кількістю жертв.



