Терористична атака 20-річної давності. Як 11 вересня 2001 року змінило світ?

11 вересня 2001 року (9/11) світ спостерігав за жахливими терористичними актами, в результаті яких загинуло майже 3000 людей. Терористи направили викрадені літаки у вежі-близнюки у Нью-Йорку, Пентагон під Вашингтоном, один з літаків впав у полі в Пенсильванії. Радіо Свобода розповідає про те, як світ змінився з того часу. Ці зміни сягають багатьох сфер: безпеки в аеропортах, розповсюдження новин, терористичних загроз та ситуації в Афганістані.

«Війна закінчилася»

19 пов’язаних з «Аль-Каїдою» терористів викрали чотири літаки, які були використані в терактах 11 вересня. Засновник «Ааль-Каїди» Осама бін Ладен перебував в Афганістані під захистом талібів, які правили в країні з 1996 року. «Талібан» відмовився передавати його Америці, яка невдовзі вторглася в Афганістан. Американці пообіцяли підтримувати демократію і знищити терористичну загрозу в цій країні. Минуло майже 20 років і 30 серпня цього року США завершили повне виведення військ. Президент США Джо Байден оголосив, що «війна в Афганістані завершилася», а через декілька днів «Талібан» вже повністю контролював цю країну.

Від початку війни проти «Талібану» в 2001 році загинуло понад 3500 військових коаліційної армії, з яких більше ніж 2300 були американцями, підрахувало ВВС. 20 660 американських військових були ранені в бою. Ці цифри навіть не порівняти із втратами серед афганських цивільних та силовиків. У 2019 році нині скинутий президент Ашраф Гані стверджував, що за останні 5 років загинуло понад 45 тисяч афганських військових та поліцейських. За оцінками Браунського університету, в період з 2001 до 2019 року загинуло більше ніж 64 тисячі 100 афганських силовиків.

Точно невідомо, скільки Америка витратила на війну та Афганістан загалом. Нещодавно Байден говорив про 2 трильйони доларів. Скоріш за все, ця оцінка заснована на іншому дослідженні Браунського університету і включає кредитні відсотки на військові борги та такі витрати, як допомога ветеранам.

Терористична загроза

«Аль-Каїда» становить суттєво меншу загрозу, ніж у 2001 році, а «Ісламська держава» – ніж у 2014-му, коли це угруповання екстремістів захопило великі частини Сирії та Іраку. США не зазнавала терактів, які б можна було порівняти з 9/11. Згідно з даними аналітичного центру New America, з того часу внаслідок нападів джихадистів загинуло 107 американців, половина з яких стали жертвами нападу на нічний клуб «Пульс» у Орландо. Цей теракт здійснив Омар Матін, який присягнув на вірність угрупованню «Ісламська держава».

У Європі цифри більші. У 2015 році терористи-смертники та стрільці «Ісламської держави» вбили 130 людей у декількох скоординованих одночасних терористичних актах у Парижі. В Європі панують більш жорсткі правила щодо володіння зброєю, ніж в Америці, тож відбувалися також напади із застосуванням холодної зброї та інші акти насилля з меншою кількістю жертв.

З 2016 року кількість цих нападів падає як у Європі, так і США, пише Деніель Баймен у статті в журналі Foreign Affairs. Він відзначає, що зменшення кількості терористичних актів співпало хронологічно з ослабленням «Ісламської держави».

Натомість у Африці, Південній Азії та на Близькому Сході «джихадисти більш активні ніж були до 9/11», написав Баймен.

«Аль-Каїда» присутня в Афганістані, Алжирі, Бангладеш, Єгипті, Індії, Ірані, Лівії, Малі, Пакистані, Саудівський Аравії, Сомалі, Сирії, Тунісі, Туреччині, Ємені та інших країнах. «Ісламська держава» присутня у більшості з цих країн теж, але до них треба додати ще Камерун, Чад, Ірак, Мозамбік, Нігерію та Росію. У багатьох країнах з цього переліку ідуть громадянські війни, в яких джихадисти активно беруть участь. Сотні тисяч людей загинули у цих конфліктах», – пише він.

Ставлення американців

Через 20 років після 9/11 кількість американців, які вважають тероризм серйозною загрозою нацбезпеці, значно зменшилася. Це демонструють дані Pew Research Center. Наразі американців більше хвилює економіка, коронавірус, пандемія та расизм. Цього року, ще до евакуації з Афганістану, Pew встановив, що 35% американців вважали «внутрішньоамериканський» тероризм великою проблемою. Міжнародний тероризм вважали проблемою дещо менше опитаних. Натомість набагато більше американців хвилювалися через доступ до медичних послуг (56%) та дефіцит державного бюджету (49%). Інше опитування, яке проводили USA Today та Cаффолкський університет, продемонструвало, що опитані вважали пандемію більшим викликом для держави ніж 9/11. Разом з тим, 60% американців вважають, що терористичні акти 2001 року змінили американські життя назавжди. 38% з цим не погоджуються. Розрив між цими цифрами вперше такий великим.

Пошуки справедливості

Американські спецпризначенці зі з’єднання «морських котиків» вбили Осаму бін Ладена понад 10 років тому в Абботтабаді в Пакистані. З того часу нікого не засудили за організацію терактів. Ще до вбивства винною визнали одну людину – Закаріаса Муссауї – і засудили до довічного ув’язнення. Халіда Шейха Мохаммеда, якого вважають керівником терактів 9/11, досі судять. Засідання відновляться після чергових затримок, які цього разу були спричинені пандемією.

Департамент юстиції США оголосив, що ФБР завершило частину розслідування у справі терактів. Наразі бюро переглядає давно засекречені документи і вирішує, чи можна їх опублікувати. Третього вересня Байден підписав указ, згідно з яким деякі засекречені документи щодо 9/11 будуть опубліковані протягом наступних 6 місяців. Тим часом сім’ї жертв вимагають відповіді на запитання: чи допомагала Саудівська Аравія терористам?

Колишній агент ФБР Дені Гондазлез займався цією справою і розповів CBS News, що, на його думку, викрадачів літаків підтримували у США. «Дев’ятнадцять терористів не можуть лише своїми силами вбити 3000 людей», – сказав Гондзалез у його першому інтерв’ю про розслідування.

Сім’ї жертв подають в суд на Саудівську Аравію. Саудівці заперечують будь-яку офіційну участь, а Комісія з розслідування терактів не змогла довести будь-який зв’язок між цією державою та терористами. П’ятнадцять із дев’ятнадцяти терористів походили звідти, як і сам бін Ладен.

Як ми отримуємо новини

11 вересня 2001 року після того, як перший літак врізався у будівлю Всесвітнього торговельного центру, людей було не відірвати від телевізорів та радіоприймачів. Тоді ці два медіа інформували американців щодо останніх новин у справі, а нині за лідерство у сфері масової інформації з ними змагаються інші платформи. Новини швидко поширюються завдяки вебсайтам, соцмережам, телефонним дзвінкам та текстовим повідомленням.

«У ті часи соцмережі не були надто поширеними, і навіть ті, хто вмів писати у твітері, все ж залежали від домашніх телефонів», – пишуть Дарел М. Вест та Ніколь Тьорнел Лі у статті для Брукінґського інституту.

Який недолік цієї тенденції? Соціальні мережі відкривають двері у світ дезінформації, пишуть вони.

«Лише уявіть той жах, який творився би, якщо атака подібна до 9/11 відбулася у добу соціальних мереж. Негайно б ширилися припущення та здогадки щодо того, хто за це відповідає. Якщо судити за нещодавніми подіями, список підозрюваних виглядав би так: іноземні терористи, внутрішні спецслужби, політичні опоненти, іммігранти, расові, релігійні чи етнічні меншини».

Безпека в аеропортах

Зніміть ремінь та взуття. Викладіть вміст гаманця та кишень. Вийміть електронну книжку. Це все стало новою нормальністю після 9/11. Заборонено речі, які безсумнівно можна використати як зброю. Наприклад, канцелярські ножі, якими терористи користалися ранком того вівторка. У грудні 2001 року Річард Райд намагався підірвати рейс із Парижу в Маямі, що йому не вдалося. Вибухівка весь час перебувала в його взутті. З того часу до безпекових перевірок додали роззування. Пасажири часто були спантеличені новими правилами. Зокрема, було обмежено кількість рідини, яку можна проносити на борт літака, адже деякі рідини можна використати для виготовлення бомби. Через нові правила з’явилися черги на проходження безпекового огляду, тому пасажири стали приїздити в аеропорти раніше.

Після 9/11 кількість викрадених літаків суттєво зменшилася як у США, так і деінде. Схоже, посилені безпекові заходи мали успіх. Винятки з цього правила смертельні. У 2015 році російський літак розбився невдовзі після зльоту з аеропорту в Шарм-ель-Шейху. Влада в Америці та Британії припускала, що падіння цього літаку в Єгипті було спричинено бомбою. Втім, цей випадок лишається винятком.