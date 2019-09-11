Фотографії з місця трагедії 11 вересня, які ніколи не публікувалися

Христина Закурдаєва Теракт 11 вересня 2001 року став найбільшим в історії за кількістю жертв – тоді загинули приблизно три тисячі людей. Члени екстремістської організації «Аль-Каїда» захопили чотири літаки: два з них спрямували на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій – на будівлю Пентагону у Вашингтоні, четвертий літак впав у штаті Пенсильванія, не долетівши до цілі. Наслідки катастрофи веж-близнюків волонтери і будівельники ліквідовували майже рік. Через 18 років після трагедії на одному з гаражних розпродажів група архівістів купила коробку, що припала пилом, із CD-дисками. На них – майже 2500 фотографій із місця ліквідації наслідків теракту, які ніхто ніколи не публікував. Архівісти розповіли кореспондентці проєкту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» про свою знахідку.

Клубки диму з північної вежі Всесвітнього торгового центру почали підніматися над Нью-Йорком о 8.46 ранку – в неї врізався літак. У той момент багато хто подумав, що стався нещасний випадок. Приблизно через 20 хвилин – уже в прямому ефірі сотень телеканалів – в сусідню вежу на швидкості близько 870 кілометрів на годину врізався другий літак. Іще через годину через сильну пожежу перекриття веж не витримали – і будівлі впали.

За офіційними даними, тільки в момент трагедії загинули 2977 осіб, понад 6000 були поранені. Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Аль-Каїда». «Сьогодні наші громадяни, наш спосіб життя, сама наша свобода були атаковані – під час серії цілеспрямованих терористичних актів. Жертви були в літаках, в офісах: секретарі, бізнесмени і бізнесвумен, військові та працівники федеральних служб, матері й батьки, друзі і сусіди. Огидне зло обірвало тисячі життів», – звернувся до нації президент США Джордж Буш-молодший, пообіцявши знайти і покарати винних.

Уламки зруйнованих хмарочосів зачепили і інші будівлі, їх незабаром теж знесли як так, що не підлягають відновленню. До ліквідації наслідків залучили кілька десятків тисяч осіб: пожежників, поліцейських, лікарів, працівників спецслужб і будівельників. Завали ВТЦ розчищали протягом наступних 10 місяців.

Весь цей час деякі з тих, хто розбирав завали, знімали те, що відбувається, на невелику камеру і переписували фотографії на звичайні CD-диски. Через 18 років після трагедії десятки носіїв з фотографіями опинилися на гаражному розпродажі, в коробці, яка привернула увагу групи волонтерів-архівістів.

Джонатан Берджесс, який очолює цю групу, і його команда на добровільних засадах займаються збором, оцифровуванням і архівацією даних – переважно музики. Ентузіасти отримують пожертви від передплатників і регулярно їздять Сполученими Штатами Америки в пошуках раритетів, купуючи цифрові носії на гаражних розпродажах і блошиних ринках. «Це щось більше, ніж ми самі. У нас просто немає права приховувати ці фотографії. Їх повинен був побачити світ – все це частина нашої колективної історії», – розповів Джонатан Берждесс кореспондентці проєкту «Настоящее время».

Диски були в поганому стані, але архівістам вдалося відновити дані за допомогою спеціальних програм. Відповідно до метаданих, основна частина фотографій була зроблена в різний час між кінцем вересня і жовтнем 2001 року. Майже всі три тисячі фотографій, які були виявлені, архівісти виклали у відкритий доступ. Єдине, про що вони просять, – проявити солідарність і допомогти тим, хто в перші хвилини і години після трагедії допомагав мінімізувати її наслідки. Архівісти сподіваються, що публікація фотографій допоможе залучити гроші в НКО, які допомагають постраждалим.

«Я сподіваюся, що ці фотографії стануть свідченням стійкості людської душі. Як говорив містер Роджерс (Фред Роджерс – знаменитий американський телеведучий дитячих програм. До своєї смерті в 2003 році він підтримував жертв теракту і працівників екстрених служб, записуючи спеціальні телезвернення і лекції про історичну пам'ять і про те, як пережити втрату близьких – ред.), нам необхідно шукати опору – щоразу, коли трапляється щось жахливе, знаходяться люди, готові прийти на допомогу. Ті, хто розбирав завали ВТЦ, зараз помирають від хвороб, пов'язаних з цими роботами», – говорить Берджесс.

Пізніше колега Берджесса Джейсон Скотт написав, що родичі людини, яка зробила ці фотографії, зв’язалися з командою архівістів і повідомили, що автор фото помер. Від чого саме, Скотт не уточнив, а ім'я загиблого його близькі побажали залишити в таємниці.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США, не менше ніж 400 тисяч людей мають ті чи інші проблеми зі здоров'ям, пов'язані з терактом і ліквідацією її наслідків. Через отруйні домішки азбесту, бензину та свинцю, а також продуктів горіння хмарочосів і літаків, що потрапили в повітря, постраждали сотні тисяч людей, які жили і працювали поруч з ВТЦ.

Як розповідали ліквідатори та журналісти-розслідувачі, тільки близько 20% робочих на майданчику отримали респіраторні маски. У багатьох ліквідаторів, що звернулися за допомогою, діагностували різні форми раку, гастроентерологічні, респіраторні й очні захворювання.

Все більше людей розповідають, що страхові компанії та урядові структури, в яких працювали учасники ліквідації наслідків терактів, відмовляються покривати дороге лікування. Довести, що проблеми зі здоров'ям пов'язані з професійною діяльністю, виявилося набагато складніше.

Майже відразу після терактів Конгрес США створив спеціальний Фонд жертв 11 вересня, з якого постраждалим і родичам загиблих виплачувалися компенсації. Він пропрацював до 2004 року і виплатив близько 7 мільярдів доларів 5,5 тисячам осіб. Фонд відновив роботу лише в 2011 році за указом тодішнього президента Барака Обами – після протестів і декількох років масштабних інформаційних кампаній.



Кількість людей, в тому числі і ліквідаторів наслідків, перевищує кілька десятків тисяч осіб. За компенсаціями до фонду звернулися понад 50 тисяч осіб, виплати отримують трохи менше від половини з них, і цих грошей часто недостатньо, щоб отримати якісне лікування. Вже понад 18 років члени фонду намагаються домогтися пропорційних компенсацій, але з кожним роком суми виплат скорочуються. До 2019 року уряд зменшив виплати на 70%.