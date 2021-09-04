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Байден підписав указ про розсекречення матеріалів щодо терактів 11 вересня

Терористичні атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку

Президент США Джо Байден підписав указ про розсекречення протягом шести місяців документів про теракти 11 вересня 2001 року.

Розкрити ці відомості Байден обіцяв ще під час передвиборної кампанії. На цьому ж 20 років наполягають і родичі жертв терактів.

«У той час, як ми наближаємося до 20-ї річниці того трагічного дня, я дотримуюся своєї обіцянки. Сьогодні я підписав розпорядження, яке доручає Міністерству юстиції та іншим відповідним органам розсекретити документи, пов’язані з розслідуванням ФБР щодо 11 вересня», – цитує Білий дім заяву президента.

Українець, який загинув, рятуючи людей 11 вересня 2001 року – відео
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Українець, який загинув, рятуючи людей 11 вересня 2001 року – відео

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Теракти 11 вересня 2001 року здійснили 19 екстремістів, пов’язаних з «Аль-Каїдою». Вони захопили чотири пасажирські літаки. Два з них були спрямовані на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центра в Нью-Йорку і будівлю Міноборони в Вашингтоні. Ще один лайнер розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія.

Під час терактів загинули близько трьох тисяч людей. Більшість із них – під час падіння веж Всесвітнього торгового центра.

Цей теракт став найбільшим за кількістю жертв в історії США й призвів до введення американських військ до Афганістану й згодом – до Іраку.

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