У США відзначатимуть роковини терактів 11 вересня 2001 року

У Сполучених Штатах Америки відзначатимуть роковини терактів, які відбулися 11 вересня 2001 року.

Президент США Дональд Трамп та його конкурент на виборах Джо Байден у різний час планують відвідати «Національний меморіал рейсу 93» в Пенсильванії. Саме там упав літак, пасажири якого завадили нападникам здійснити ще один теракт того дня.

У Нью-Йорку у зв’язку із заходами безпеки через COVID-19 відбудеться кілька окремих церемоній.

«Національний меморіал та музей 11 вересня» скасував свою традицію, коли родичі по черзі озвучують імена загиблих. Натомість для відвідувачів місця трагедії увімкнуть записи, на яких зачитають імена загиблих.

Окремі родичі вважають такий формат позбавленим емоційності, тому одночасно відбудеться інша церемонія, яку організував Фонд Стівена Силлера «Тунель до веж».

Віцепрезидент Майк Пенс планує відвідати обидва заходи. Байден перед поїздкою до Пенсильванії збирається відвідати головну церемонію.

Теракти 11 вересня 2001 року здійснили 19 терористів, пов’язаних з «Аль-Каїдою». Вони захопили чотири пасажирські лайнери. Два з них були спрямовані на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центра в Нью-Йорку і будівлю Міноборони в Вашингтоні. Ще один лайнер розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія.

Під час терактів загинули близько трьох тисяч людей. Більшість з них – під час падіння веж Всесвітнього торгового центра. Цей теракт став найсмертельнішим в історії США й призвів до введення американських військ до Афганістану й згодом – до Іраку.