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12 вересня 2020, Київ 15:37
Фотогалереї

Трамп і Байден вшанували пам'ять загиблих від терористичних нападів 11 вересня

У Сполучених Штатах Америки відзначили роковини терактів 11 вересня 2001 року. Президент Дональд Трамп та його конкурент на виборах кандидат у президенти США від Демократичної партії і колишній віцепрезидент Джо Байден у різний час 11 вересня відвідали «Національний меморіал рейсу 93» в Пенсильванії. Саме там упав літак, пасажири якого завадили нападникам здійснити ще один теракт того дня. У Нью-Йорку у зв’язку зі заходами безпеки через COVID-19 відбулося кілька окремих церемоній. Віцепрезидент США Майк Пенс і колишній віцепрезидент США Джо Байден перед поїздкою до Пенсильванії відвідали церемонію, яку проводить музей «9/11» у Нью-Йорку. 11 вересня 2001 року майже 3 000 американців загинули від серії з чотирьох терористичних нападів, організованих угрупованням аль-Каїда на території США. Терористи захопили чотири літаки – два з них врізались у хмарочоси – «башти-близнюки» в Нью-Йорку, третій залетів у Пентагон у Вашингтоні. Пасажири четвертого літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, чинили їм спротив – цей літак розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія. У цей день у США також відзначають День патріотів, вшановуючи пам'ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи
Вежу &laquo;Національного меморіалу рейсу 93&raquo;, заввишки у 93 фути, видно з одного з вертольотів морської піхоти США, які перевозили президента США Дональда Трампа та його дружину &ndash; першу леді Меланію Трамп, після того, як вони відвідали щорічну церемонію вшанування жертв терактів 11 вересня 2001 року. Неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія, США
1 Вежу «Національного меморіалу рейсу 93», заввишки у 93 фути, видно з одного з вертольотів морської піхоти США, які перевозили президента США Дональда Трампа та його дружину – першу леді Меланію Трамп, після того, як вони відвідали щорічну церемонію вшанування жертв терактів 11 вересня 2001 року. Неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія, США
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп під час хвилини мовчання в літаку Air Force One, коли вони прибули до аеропорту штату Пенсильванія, щоб виступити на заході, присвяченому вшануванню жертв 11 вересня у &laquo;Національному меморіалі рейсу 93&raquo;. Національний меморіал &laquo;Рейсу 93 United Airlines&raquo; був встановлений на місці падіння літака, який захопили терористи 11 вересня 2001 року. 40 пасажирів цього літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, ціною власного життя вчинили спротив терористам &ndash; цей літак розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія
2 Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп під час хвилини мовчання в літаку Air Force One, коли вони прибули до аеропорту штату Пенсильванія, щоб виступити на заході, присвяченому вшануванню жертв 11 вересня у «Національному меморіалі рейсу 93». Національний меморіал «Рейсу 93 United Airlines» був встановлений на місці падіння літака, який захопили терористи 11 вересня 2001 року. 40 пасажирів цього літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, ціною власного життя вчинили спротив терористам – цей літак розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія
Президент США Дональд Трамп поклав вінок із нагоди 19-ї річниці терористичних атак 11 вересня біля &laquo;Національного меморіалу рейсу 93&raquo; в Шанксвіллі, штат Пенсильванія, США
3 Президент США Дональд Трамп поклав вінок із нагоди 19-ї річниці терористичних атак 11 вересня біля «Національного меморіалу рейсу 93» в Шанксвіллі, штат Пенсильванія, США
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп покладають вінок під час церемонії в &laquo;Національному меморіалі рейсу 93&raquo;, згадуючи загиблих під час захоплення літака рейсу 93 United Airlines, який врізався у відкрите поле 11 вересня 2001 року
4 Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп покладають вінок під час церемонії в «Національному меморіалі рейсу 93», згадуючи загиблих під час захоплення літака рейсу 93 United Airlines, який врізався у відкрите поле 11 вересня 2001 року
&laquo;Хоробрість, героїзм та стійкість американців, виявлена 11 вересня та після цього, є постійним нагадуванням про силу духу нашої країни. Хоча ці напади принесли біль нашій країні, стійкість виявлена у той день &ndash; справжня сутність Америки &ndash; стала нагадуванням, що наші громадяни завжди гідно відповідали на виклики. Згадуючи про події того вересневого ранку, згадаймо ще раз про виявлену мужність і підтвердьмо нашу відданість захисту свободи від тих, хто хоче її забрати&raquo;, &ndash; заявив президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до громадян США. 11 вересня у США відзначають День патріотів, вшановуючи пам&rsquo;ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи
5 «Хоробрість, героїзм та стійкість американців, виявлена 11 вересня та після цього, є постійним нагадуванням про силу духу нашої країни. Хоча ці напади принесли біль нашій країні, стійкість виявлена у той день – справжня сутність Америки – стала нагадуванням, що наші громадяни завжди гідно відповідали на виклики. Згадуючи про події того вересневого ранку, згадаймо ще раз про виявлену мужність і підтвердьмо нашу відданість захисту свободи від тих, хто хоче її забрати», – заявив президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до громадян США. 11 вересня у США відзначають День патріотів, вшановуючи пам’ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи
Родини жертв разом із президентом США Дональдом Трампом біля &laquo;Національного меморіалу рейсу 93&raquo; під час церемонії вшанування пам&#39;яті загиблих 11 вересня 2001 року, коли захоплений терористами літак рейсу 93 United Airlines врізався у відкрите поле поблизу міста Шанксвілл, штат Пенсильванія
6 Родини жертв разом із президентом США Дональдом Трампом біля «Національного меморіалу рейсу 93» під час церемонії вшанування пам'яті загиблих 11 вересня 2001 року, коли захоплений терористами літак рейсу 93 United Airlines врізався у відкрите поле поблизу міста Шанксвілл, штат Пенсильванія
Президент США Дональд Трамп слухає мелодію дзвону під час читання імен жертв біля &laquo;Національного меморіалу рейсу 93&raquo; під час церемонії в пам&#39;ять про загиблих 11 вересня 2001 року, коли викрадений літак рейсу 93 United Airlines врізався у відкрите поле поблизу міста Шанксвілл, штат Пенсильванія
7 Президент США Дональд Трамп слухає мелодію дзвону під час читання імен жертв біля «Національного меморіалу рейсу 93» під час церемонії в пам'ять про загиблих 11 вересня 2001 року, коли викрадений літак рейсу 93 United Airlines врізався у відкрите поле поблизу міста Шанксвілл, штат Пенсильванія
Президент США Дональд Трамп відповідає на вітання, коли він виходить із президентського вертольоту Marine One після участі в заходах вшанування пам&rsquo;яті жертв 11 вересня у &laquo;Національному меморіалі Рейсу 93&raquo;
8 Президент США Дональд Трамп відповідає на вітання, коли він виходить із президентського вертольоту Marine One після участі в заходах вшанування пам’яті жертв 11 вересня у «Національному меморіалі Рейсу 93»
Конкурент Трампа на президентських виборах, колишній віцепрезидент США Джо Байден також відвідав того дня &laquo;Національний меморіал рейсу 93&raquo; у Пенсильванії. Але спочатку, вранці 11 вересня він був присутній разом зі своєю дружиною на церемонії, яку проводить музей &laquo;9/11&raquo; у Нью-Йорку.&nbsp;Зліва направо: губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо, Джил Байден зі своїм чоловіком, кандидатом у президенти США від Демократичної партії Джо Байденом, колишній мер Нью-Йорку Майкл Блумберґ, віцепрезидент США Майк Пенс та його дружина Карен
9 Конкурент Трампа на президентських виборах, колишній віцепрезидент США Джо Байден також відвідав того дня «Національний меморіал рейсу 93» у Пенсильванії. Але спочатку, вранці 11 вересня він був присутній разом зі своєю дружиною на церемонії, яку проводить музей «9/11» у Нью-Йорку. Зліва направо: губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо, Джил Байден зі своїм чоловіком, кандидатом у президенти США від Демократичної партії Джо Байденом, колишній мер Нью-Йорку Майкл Блумберґ, віцепрезидент США Майк Пенс та його дружина Карен
Кандидат у президенти США від Демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден під час хвилини мовчання у пам&#39;ять про загиблих під час терактів 11 вересня. Внаслідок нападу загинуло 2 996 людей, більш ніж 6 000 отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв
10 Кандидат у президенти США від Демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден під час хвилини мовчання у пам'ять про загиблих під час терактів 11 вересня. Внаслідок нападу загинуло 2 996 людей, більш ніж 6 000 отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв
Кандидат у президенти від демократів та колишній віцепрезидент США Джо Байден відвідує в 19-у річницю терактів 11 вересня Національний меморіал та музей &laquo;9/11&raquo; у Нью-Йорку, США
11 Кандидат у президенти від демократів та колишній віцепрезидент США Джо Байден відвідує в 19-у річницю терактів 11 вересня Національний меморіал та музей «9/11» у Нью-Йорку, США
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден та віце-президент США Майк Пенс вітають один одного. Майк Пенс із дружиною відвідали церемонію, яку проводить музей &laquo;9/11&raquo; у Нью-Йорку, а також узяли участь у зачитуванні імен загиблих на місці &laquo;башт-близнюків&raquo;, зруйнованих під час нападу 11 вересня. Джо Байден відвідав церемонію в Нью-Йорку в першій половині дня перед поїздкою до Шанксвіллу
12 Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден та віце-президент США Майк Пенс вітають один одного. Майк Пенс із дружиною відвідали церемонію, яку проводить музей «9/11» у Нью-Йорку, а також узяли участь у зачитуванні імен загиблих на місці «башт-близнюків», зруйнованих під час нападу 11 вересня. Джо Байден відвідав церемонію в Нью-Йорку в першій половині дня перед поїздкою до Шанксвіллу
Кандидат у президенти США від Демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден та його дружина Джил під час відвідування &laquo;Національного меморіалу рейсу 93&raquo; розмовляють із родичами членів екіпажу та пасажирами, які загинули на борту рейсу 93. Вони згадують загиблих 40 членів екіпажу та пасажирів, які боролися з терористами на борту літака 11 вересня 2001 року. Спротив пасажирів та команди не дозволив здійснити плани терористів &ndash; літак розбився в полі поблизу Шанксвіллу
13 Кандидат у президенти США від Демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден та його дружина Джил під час відвідування «Національного меморіалу рейсу 93» розмовляють із родичами членів екіпажу та пасажирами, які загинули на борту рейсу 93. Вони згадують загиблих 40 членів екіпажу та пасажирів, які боролися з терористами на борту літака 11 вересня 2001 року. Спротив пасажирів та команди не дозволив здійснити плани терористів – літак розбився в полі поблизу Шанксвіллу
Кандидат у президенти США від Демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден дивиться на напис прізвища президента США Дональда Трампа на сусідньому пагорбі, коли Байден і його дружина Джил прибули відвідати пожежників на пожежній станції Шанксвілл №627 під час відвідування &laquo;Національного меморіалу рейсу 93&raquo; в Шанксвіллі, штат Пенсильванія, США
14 Кандидат у президенти США від Демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден дивиться на напис прізвища президента США Дональда Трампа на сусідньому пагорбі, коли Байден і його дружина Джил прибули відвідати пожежників на пожежній станції Шанксвілл №627 під час відвідування «Національного меморіалу рейсу 93» в Шанксвіллі, штат Пенсильванія, США
Кандидат в президенти США від демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден і його дружина Джилл позують для знімку з пожежниками, які тримають пам&#39;ятний прапор рейсу 93 United Airlines. Також на фото зображений один пожежник у футболці виборчої кампанії Трампа 2020 року. Шанксвілл, штат Пенсильванія, США
15 Кандидат в президенти США від демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден і його дружина Джилл позують для знімку з пожежниками, які тримають пам'ятний прапор рейсу 93 United Airlines. Також на фото зображений один пожежник у футболці виборчої кампанії Трампа 2020 року. Шанксвілл, штат Пенсильванія, США

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