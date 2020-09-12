Трамп і Байден вшанували пам'ять загиблих від терористичних нападів 11 вересня

У Сполучених Штатах Америки відзначили роковини терактів 11 вересня 2001 року. Президент Дональд Трамп та його конкурент на виборах кандидат у президенти США від Демократичної партії і колишній віцепрезидент Джо Байден у різний час 11 вересня відвідали «Національний меморіал рейсу 93» в Пенсильванії. Саме там упав літак, пасажири якого завадили нападникам здійснити ще один теракт того дня. У Нью-Йорку у зв’язку зі заходами безпеки через COVID-19 відбулося кілька окремих церемоній. Віцепрезидент США Майк Пенс і колишній віцепрезидент США Джо Байден перед поїздкою до Пенсильванії відвідали церемонію, яку проводить музей «9/11» у Нью-Йорку. 11 вересня 2001 року майже 3 000 американців загинули від серії з чотирьох терористичних нападів, організованих угрупованням аль-Каїда на території США. Терористи захопили чотири літаки – два з них врізались у хмарочоси – «башти-близнюки» в Нью-Йорку, третій залетів у Пентагон у Вашингтоні. Пасажири четвертого літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, чинили їм спротив – цей літак розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія. У цей день у США також відзначають День патріотів, вшановуючи пам'ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи

