Українець, який загинув, рятуючи людей 11 вересня 2001 року – відео
Поліцейський Джон Скала, американець українського походження, загинув, рятуючи людей у вежах-близнюках Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Про історію його життя з родиною напередодні 15-ї річниці трагедії спілкувалась кореспондентка «Голосу Америки» Тетяна Харченко.
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