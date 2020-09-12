Поліцейський Джон Скала, американець українського походження, загинув, рятуючи людей у вежах-близнюках Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Про історію його життя з родиною напередодні 15-ї річниці трагедії спілкувалась кореспондентка «Голосу Америки» Тетяна Харченко.