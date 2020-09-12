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12 вересня 2020, Київ 17:07
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Українець, який загинув, рятуючи людей 11 вересня 2001 року – відео

Українець, який загинув, рятуючи людей 11 вересня 2001 року – відео
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Українець, який загинув, рятуючи людей 11 вересня 2001 року – відео

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Поліцейський Джон Скала, американець українського походження, загинув, рятуючи людей у вежах-близнюках Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Про історію його життя з родиною напередодні 15-ї річниці трагедії спілкувалась кореспондентка «Голосу Америки» Тетяна Харченко.

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