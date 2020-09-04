BBC: дослідники виявили «гігантську» онлайн-бібліотеку пропаганди «Ісламської держави»

Дослідники базованого в Лондоні Інституту стратегічного діалогу виявили «гігантську» онлайн-бібліотеку пропаганди екстремістського угруповання «Ісламська держава», пише BBC.

Колекція під назвою «Кеш Халіфату» включає 90 тисяч матеріалів й близько 10 тисяч унікальних відвідувачів щомісяця, але знищити її складно, оскільки інформація зберігається в кількох місцях.

Дослідники розповіли BBC, що колекція включає документи та відео на дев’ятьох різних мовах. Там є інформація про атаки на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року.

Також серед матеріалів релігійні тексти та пропагандизовані оповіді про стиль життя угруповання «Ісламська держава».

Експерти виявили онлайн-бібліотеку після загибелі одного з ватажків «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді в жовтні 2019 році. З того часу вони досліджували, як бібліотека функціонує, хто її адмініструє та відвідує.

Дослідники повідомили британську поліцію та американську прокуратуру про існування такої бібліотеки.