Напад у Лондоні: угруповання «Ісламська держава» назвало нападника одним зі своїх «бійців»

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило у понеділок, що чоловік, який 2 лютого напав з ножем на перехожих у Лондоні, належав до угруповання.

«Нападник… є бійцем «ІД», він здійснив напад у відповідь на заклик атакувати громадян країн, що входять до коаліції», – мовиться у повідомленні, яке розповсюдило угруповання у «Телеграмі».

Напад стався 2 лютого в районі Стретем на півдні Лондона. Нападника, 20-річного Судеша Аммана, правоохоронці застрелили. Поліцейські повідомили, що інцидент «має відношення до тероризму». Внаслідок нападу з ножем були поранені три людини, одна з них перебувала у тяжкому стані.

Правоохоронці повідомили, що Судеш Амман у січні вийшов з в’язниці. Чоловік, якого визнали винним у тероризмі, відбув за ґратами половину терміну у три роки та чотири місяці.