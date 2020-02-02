Поліція: 3 людини поранені внаслідок нападу на півдні Лондона, одна з них – у тяжкому стані

Поліція Лондона оновила дані щодо постраждалих внаслідок сьогоднішнього нападу, що стався на півдні столиці Великої Британії.

За даними поліцейських, внаслідок нападу невідомого з ножем поранені три людини, а не дві, як повідомляли раніше, при цьому одна з них перебуває в тяжкому стані.

У поліції не уточнюють імен постраждалих.

Напад стався 2 лютого в районі Стретем на півдні Лондона. Поліція застрелила чоловіка, який нападав на людей із ножем. Поліцейські повідомили, що інцидент «має відношення до тероризму».

Інші подробиці поки що невідомі.