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02 лютого 2020, Київ 20:00
Новини | Міжнародні

У Лондоні стався напад із ножем: двоє поранених, нападника застрелили

За даними поліції, інцидент стався в районі Стретем

На півдні Лондона поліція застрелила чоловіка в ході інциденту, який, за словами поліцейських, «має відношення до тероризму».

Британська поліція заявила, що двоє людей зазнали поранень внаслідок нападу з ножем. В якому стані вони перебувають – наразі невідомо.

За даними британської поліції, інцидент стався в районі Стретем.

На фото і відео з місця інциденту видно автомобілі надзвичайних служб. Користувачі соцмереж повідомляють, що над місцем події літають гелікоптери. Озброєні поліцейські оточили район інциденту.

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