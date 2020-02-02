У Лондоні стався напад із ножем: двоє поранених, нападника застрелили

На півдні Лондона поліція застрелила чоловіка в ході інциденту, який, за словами поліцейських, «має відношення до тероризму».

Британська поліція заявила, що двоє людей зазнали поранень внаслідок нападу з ножем. В якому стані вони перебувають – наразі невідомо.

За даними британської поліції, інцидент стався в районі Стретем.

На фото і відео з місця інциденту видно автомобілі надзвичайних служб. Користувачі соцмереж повідомляють, що над місцем події літають гелікоптери. Озброєні поліцейські оточили район інциденту.