Напад у Лондоні: нападник нещодавно вийшов з в’язниці, куди потрапив за тероризм

20-річний Судеш Амман, який напав з ножем на перехожих у Лондоні та був застрелений поліцією, у січні вийшов з в’язниці. Про це повідомляє ВВС.

Чоловіка, засудженого за «злочини, пов’язані з тероризмом», звільнили близько тижня тому. Він відбув половину терміну у три роки та чотири місяці. При цьому Амман перебував під наглядом поліції, тому що його знову підозрювали у зв’язках з ісламістами.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що уряд оголосить подальші плани щодо удосконалення системи поводження з засудженими за тероризм у понеділок.

Напад стався 2 лютого в районі Стретем на півдні Лондона. Нападника, 20-річного Судеша Аммана, правоохоронці застрелили. Поліцейські повідомили, що інцидент «має відношення до тероризму». Внаслідок нападу з ножем були поранені три людини, одна з них перебувала у тяжкому стані.