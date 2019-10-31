«Ісламська держава» підтвердила смерть аль-Багдаді

Угруповання «Ісламська держава» вперше підтвердило смерть колишнього лідера організації Абу Бакра аль-Багдаді. Про його загибелі йдеться в повідомленні близького до угруповання інформаційного агентства Amaq.

Колишній глава організації був убитий 26 жовтня внаслідок спецоперації американських військових в Сирії неподалік від кордону з Туреччиною. У ній брали участь наземні і повітряні сили. Як заявив президент США Дональд Трамп, аль-Багдаді підірвав себе. Місцезнаходження лідера терористів стало відомо, завдяки інформатору з його найближчого оточення.

Міноборони США в середу опублікувало перші знімки і відеозйомку рейду американського спецназу в Сирії. На розсекречених чорно-білих кадрах видно, як військові наближаються до комплексу, в якому, як стверджується, переховувався аль-Багдаді, а літаки ВПС США ведуть вогонь по джихадистах, які перебувають неподалік. На кадрах також видно стовп чорного диму, що піднімається з землі після того, як у будівлю, всередині якої знаходився лідер ісламістів, потрапила бомба.