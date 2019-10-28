Тіло лідера угруповання «Ісламська держава» поховали у морі – СNN

Тіло убитого лідера терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді поховали у морі. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на двох представників Пентагону.

27 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про смерть лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді, найбільш розшукуваного чоловіка в світі. Він, за словами Трампа, був убитий під час нічної атаки спецпризначенців США на північному заході Сирії.

Радник з національної безпеки США Роберт О'Брайен заявив в ефірі каналу NBC, що з тілом лідера ІГ вчинять так само, як з тілом похованого в море Усами бен Ладена в 2011 році. Цей спосіб поховання був обраний, щоб не перетворювати могилу терориста в місце паломництва.

Лідера угруповання «Ісламська держава» називали «найрозшукуванішим чоловіком на планеті», а США пропонували винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів за його захоплення.