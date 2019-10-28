У Сирії вбито речника угруповання «Ісламська держава»

«Сирійські демократичні сили» на чолі з курдами заявляють, що в ході спільної операції зі Сполученими Штатами в північно-західній частині Сирії убитий офіційний представник екстремістського угрупування «Ісламська держава» Абу Хассан аль-Мугаджир.

Як повідомив курдський генерал Мазлум Абді, Мугаджир був смертельно «атакований» в селі, неподалік від міста Джарабулус, біля кордону з Туреччиною, в ході скоординованої операції між розвідкою «Сирійських демократичних сил» і армією США.

«Сирійська обсерваторія з прав людини» підтвердила смерть Мугаджира, сказавши, що він був серед п’яти членів «Ісламської держави», вбитих в ході операції під керівництвом США за підтримки «Сирійських демократичних сил».

27 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про смерть лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді, найбільш розшукуваного чоловіка в світі. Він, за словами Трампа, був убитий під час нічної атаки спецпризначенців США на північному заході Сирії.