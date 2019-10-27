Трамп підтвердив смерть лідера угруповання «Ісламська держава» аль-Багдаді 

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про смерть лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі 27 жовтня.

За словами президента, спецоперація відбулася у суботу ввечері на північному заході Сирії. Як зазначив Трамп, аль-Багдаді намагався втекти тунелем з трьома своїми дітьми, а коли йому це не вдалося, підірвав на собі жилет, убивши і себе, і їх.

Трамп подякував за співпрацю у підготовці операції Росії, Туреччині, Сирії та Іраку, зокрема, сирійським курдам – за цінну інформацію.

Раніше 27 жовтня низка американських ЗМІ повідомили про ймовірну смерть Багдаді у Сирії.

Лідера угруповання «Ісламська держава» називали «найрозшукуванішим чоловіком на планеті», а США пропонували винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів за його захоплення.