Низка американських ЗМІ повідомляє про смерть лідера угруповання «Ісламська держава»

27 жовтня низка американських медіа, зокрема, The New York Times, CNN та Newsweek, повідомили, що лідер екстремістської групи «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді, як вважають, був убитий спецназом США в провінції Ідліб на північоному заході Сирії.

Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп зробить «головну заяву»о 21:00 за місцевим часом 27 жовтня, але більше деталей не повідомив.

Вранці 27 жовтня Трамп написав у Twitter: «Щось дуже велике щойно сталося!»

Сирійська обсерваторія з прав людини, британська група з моніторингу, заявила, що американці стягнули сили в район Ідлібу, де були «групи, пов'язані з угрупованням ІДІЛ».

Група моніторингу заявила, що в результаті операції загинуло дев'ять людей, включаючи старшого керівника ІС, але було не відразу зрозуміло, чи був Багдаді в цьому районі.

Вищий американський чиновник заявив The New York Times, що мішенню нальоту вважали Багдаді.

Newsweek цитував неназваного чиновника армії США, що Багдаді був убитий у рейді.

Тим часом, раніше вже з'явилися повідомлення про смерть Багдаді, які, однак, виявилися неправдивими.

У лютому 2018 року декілька американських чиновників заявили, що Багдаді отримав поранення під час повітряного удару у травні 2017 року та відмовився від контролю над екстремістською групою протягом п’яти місяців, аж поки одужав від отриманих травм.

Уряди США та Іраку заявили, що вони вважають, що Багдаді жив у Сирії поблизу іракського кордону.

Багдаді, який родом з Іраку, називають «найрозшукуванішим чоловіком на планеті», а США пропонують винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів за його захоплення. У нього було чотири дитини з першою дружиною і син з другою дружиною.

У квітні він вперше за п’ять років з’явився у відео.

Відеоролик, що його оприлюднив пов’язаний із «Ісламською державою» сайт «Аль-Фуркан», показує чоловіка, схожого на Абу Бакра аль-Багдаді, з довгою і нечесаною сиво-рудою бородою, який сидить на підлозі біля стіни в чорному халаті і легкій куртці на ньому, поруч із його правою рукою лежить кулемет. Його слухають троє чоловіків у масках.

Аль-Багдаді, говорячи повільно і роблячи часті паузи, протягом 18-хвилинного відеозапису говорить, що «Ісламська держава» ще помститься за смерті і ув’язнення її членів і що діяльність угруповання проти Заходу – «тривала боротьба».

47-річний нині аль-Багдаді востаннє з’являвся у відеозапису 2014 року під час служби Божої в мечеті Ан-Нурі в окупованому на той час силами угрупованні місті Мосулі в Іраці. Саме в тій промові він проголосив створення «ісламського халіфату».

У відповідь на оприлюднення запису в Державному департаменті США заявили, що міжнародна коаліція під проводом Вашингтона, створена для боротьби з «Ісламською державою», продовжить боротьбу з цим угрупованням, а тим із його ватажків, які досі живі, не вдасться уникнути відплати.