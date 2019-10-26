Президент Туреччини пригрозив курдам «очистити від терористів» північ Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попередив, що його країна «очистить від терористів», як в Анкарі називають загони сирійських курдів, прикордонні території Сирії на північному сході цієї країни, якщо курдські бійці не відступлять самі до закінчення терміну, який Туреччина узгодила з Росією.

«Якщо терористи не очистять територію до завершення терміну в 150 годин, ми візьмемо її під контроль і очистимо самі», – заявив він, виступаючи у Стамбулі і маючи на увазі сили сирійських курдів «Загони народної оборони», відомі за курдським скороченням YPG. Ці сили Анкара вважає спорідненими з забороненим у Туреччині збройним сепаратистським угрупованням турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану», відомим також за курдським скороченням PKK, і всіх їх разом називає «терористами».

Цей термін завершується о 18-й годині місцевого часу (буде збігатися з київським) 29 жовтня.

Ердоган і президент Росії Володимир Путін домовилися під час зустрічі в російському Сочі 23 жовтня, що Москва «допоможе усунути» сирійських курдських бійців і їхні озброєння на відстань 32 кілометрів від кордону з Туреччиною.

Туреччина і загони союзних їй сирійських повстанців почали наступ на позиції курдських бійців на півночі Сирії 9 жовтня після того, як президент США Дональд Трамп раніше цього місяця вирішив вивести з регіону американські війська. Анкара і Вашингтон врешті домовилися, що загони сирійських курдів, які є союзниками США в боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», відійдуть із зони завдовжки 120 кілометрів, від Таль-Аб’яда до Рас-аль-Айна.

У союзі НАТО, членом якого є Туреччина, розкритикували воєнну операцію Анкари в Сирії.