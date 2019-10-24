Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію

Туреччина зазнала 24 жовтня різкої критики за вторгнення на північний схід Сирії на початку дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Міністр оборони США Марк Еспер назвав вторгнення Туреччини, яке розпочалося 9 жовтня, «необґрунтованим». Водночас члени НАТО визнали, що мало можуть зробити для покарання свого стратегічно важливого союзника.

«Ми бачимо, як вони крутяться ближче до орбіти Росії, ніж на західній орбіті. І я думаю, що це прикро», – сказав керівник Пентагону.

Значна частина критики стосувалася занепокоєння, що дії Анкари можуть підірвати регіональну стабільність та поставити під загрозу здобутки в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава».

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та його російський колега Володимир Путін 22 жовтня уклали домовленості, спрямовані на утримання курдських сил подалі від кордону Сирії з Туреччиною.

Наступного дня Сполучені Штати оголосили, що скасовують санкції, запроваджені проти Туреччини за операцію проти курдських бійців, які спільно з американськими силами воювали проти угруповання «Ісламська держава».

Серед інших тем зустрічі міністрів оборони країн НАТО є завдання альянсу в Афганістані та Україні, адаптація до гібридних загроз та прогрес у розширенні можливостей швидкого реагування.