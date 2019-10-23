Після початку операції Туреччини у Сирії близько 180 тисяч людей були змушені залишити домівки – ООН

Після майже двох тижнів бойових дій на північному сході Сирії близько 180 тисяч людей були змушені залишити домівки чи притулки, у тому числі 80 тисяч дітей. Про це повідомив 22 жовтня Офіс ООН з координації гуманітарних питань.

Від початку турецької операції проти курдів внаслідок обстрілів була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, ключова станція водопостачання, лінії електропередачі та як мінімум чотири медичні установи. Гуманітарні проблеми продовжують зростати, наголосили в ООН.

З минулого понеділка понад 7100 сирійських біженців прибули до Ірану. Майже всі вони перебувають у таборі біженців Бардараш за 140 кілометрів на схід від кордону.

Як зазначили в ООН, близько трьох четвертей сирійських біженців – жінки та діти, які потребують психосоціальної допомоги та підтримки, адже вони стали свідками бойових дій.

За даними ООН, за вісім років бойових дій у Сирії, не рахуючи прибулих за останній тиждень, близько 228 тисяч сирійських біженців втекли до Іраку.

Туреччина два тижні тому почала операцію проти курдських збройних загонів на півночі Сирії.

22 жовтня керівництво сирійських курдів повідомило, що вивело свої загони з 30-кілометрової зони біля кордону з Туреччиною. Це було однією з умов для того, щоб Туреччина припинила операцію.

Після її початку американські війська в Сирії залишили райони, прилеглі до турецького кордону, а в частину контрольованих курдами районів увійшли війська сирійського президента Башара Асада, підтримуваного Росією.