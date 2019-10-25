Пентагон залишить військовий контингент США в Сирії, щоб захистити нафтові родовища від «ІД»

Міністерство оборони США (Пентагон) заявило, що посилить військову присутність Сполучених Штатів у північно-східному регіоні Сирії, щоб не дозволити екстремістам угруповання «Ісламська держава» захопити нафтові родовища. Про це йдеться в офіційні заяві відомства 24 жовтня.

Згідно з позицією Пентагону, отримання контролю над нафтовими родовищами було одним із найважливіших здобутків США та їхніх партнерів, тому що саме нафта була основним джерелом доходу «ІД».

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«Сполучені Штати рішуче налаштовані посилити свої позиції у координації з нашими партнерами з «Сирійських демократичних сил» в північно-східній Сирії додатковими військовими силами, щоб ці нафтові родовища не потрапили знову до рук «ІД» або інших дестабілізуючих сил. Ми маємо закрити «ІД» доступ до цього джерела доходу та переконатися, що угруповання не відновить свою діяльність», – йдеться в зверненні.

Після свого рішення про виведення військ з Сирії президент США Дональд Трамп 23 жовтня заявив, що кілька підрозділів залишаться на місці, щоб захищати нафтові родовища. Він припускав, що йтиметься про близько 200-300 військових.

22 жовтня про таку ймовірність заявляв і міністр оборони Марк Еспер.

Пентагон не уточнив, скільки саме американських військовослужбовців залишиться і в якій конкретно локації вони базуватимуться.

Сирійська нафтова індустрія переважно зруйнована військовими діями, однак деякі операції з нафтою все ще тривають в східних регіонах країни. Вони були ключовим джерелом доходу для курдської адміністрації після того, як курдське ополчення отримало контроль над найбільшими родовищами провінції Дейр ез-Зор. Попередньо воно витиснуло звідти бойовиків «ІД» у 2018 році.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та його російський колега Володимир Путін 22 жовтня уклали домовленості, спрямовані на утримання курдських сил подалі від кордону Сирії з Туреччиною.

Наступного дня Сполучені Штати оголосили, що скасовують санкції, запроваджені проти Туреччини за операцію проти курдських бійців, які спільно з американськими силами воювали проти угруповання «Ісламська держава».