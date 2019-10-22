США можуть залишити війська в Сирії для охорони нафтових родовищ

Сполучені Штати обговорюють план, згідно з яким невеликий контингент американських військ залишиться в Сирії для охорони нафтових родовищ, які можуть стати об’єктом атак, в тому числі з боку бойовиків «Ісламської держави». Про це заявив в понеділок міністр оборони США Марк Еспер.

За словами міністра, план знаходиться в стадії попередньої розробки і поки не представлений президенту США Дональду Трампу.

Сам Трамп оголосив у понеділок, що він хоче вивести всі американські війська з Сирії. Однак він зробив два застереження: «необхідно убезпечити нафту» в одній частині країни, і відреагувати на прохання Ізраїлю і Йорданії, які закликали Білий дім не виводити американський контингент з іншої частини Сирії. На думку Трампа, інших причин тримати американських військових у Сирії немає.

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Президент Трамп віддав розпорядження про виведення американського контингенту з Сирії за день до початку операції турецької армії на прикордонній Туреччині території Сирії, контрольованої курдськими силами.

За словами Трампа, він не хотів ризикувати життям американських солдатів, адже ті знаходилися на позиціях, які могли стати об’єктом атак турецької армії. Близько тисячі американських військових, які перебували в Сирії, мали передислокуватися у Ірак. Вивід військ поки повністю не завершили. За деякими даними, він не торкнеться невеликого американського контингенту, що знаходиться на півдні Сирії, поблизу ізраїльського кордону.