Звільнена у США росіянка Бутіна повернулася до Москви

Голова російської громадської організації «Право на зброю» Марія Бутіна, яку в США засудили як російську агентку, повернулася до Москви 26 жовтня на наступний день після свого звільнення з в’язниці.

Бутіну утримували за звинуваченням у лобістській діяльності без реєстрації. За висновками суду, росіянка, яка на той момент навчалася у Штатах, шукала зв’язків із представниками консервативних політичних кіл США, аби просувати російський порядок денний у той час, як до влади прийшов президент Дональд Трамп.

25 жовтня Бутіна була звільнена з в’язниці у штаті Флорида та вирушила літаком до Росії. Того ж дня її адвокати заявили, що вона не була шпигункою і звинувачення не мало нічого спільного зі шпигунством чи втручанням у вибори.

Юрист Бутіної Боб Дрісколл повідомив, що її супроводжували до Росії імміграційні агенти США.

У квітні 2018 року агенти ФБР прийшли до Марії Бутіної додому з ордером на обшук і вилучили електронні носії інформації, 15 липня громадянку Росії заарештували. Після п’яти місяців тримання в одиночній камері в грудні 2018 року Бутіна вирішила укласти угоду з правосуддям.

У документі, підписаному Бутіною та двома її адвокатами, сказано, що вона визнає свою провину усвідомлено і добровільно, і жодного тиску на неї ніхто не чинив.

Наприкінці квітня 2019 року федеральний окружний суд у Вашингтоні засудив Бутіну до півтора року позбавлення волі, частину цього терміну вона на той момент вже провела за ґратами. Тоді ж суд ухвалив, що по завершенню терміну ув’язнення її мають депортувати до Росії.

МЗС Росії назвав рішення суду у Вашингтоні «політично заангажованим».