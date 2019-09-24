10 членів російської делегації не отримали візи в США для поїздки на Генасамблею ООН

Десять членів російської делегації, які збиралися взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН, заявили, що не отримали американські візи і пропустять захід. Серед них голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов і сім співробітників МЗС Росії, включаючи голову генсекретаріату МЗС Сергія Бутіна.

Невидачу віз у США підтвердила в фейсбуці прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова, за словами якої, «американська сторона посилається на технічний характер проблеми, на терміни подачі документів і так далі».

«Це не так. Документи подавали в ті терміни, які були вказані самими американськими дипломатами», – зауважила Захарова.

Посольство США в Москві поки що інцидент не коментувало. Але заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що 24 вересня заступникові голови дипломатичної місії США в Росії «був висловлений протест, передана відповідна нота».

«Ми розглядаємо подію як грубе порушення Сполученими Штатами їхніх зобов’язань за угодою, яка регламентує умови перебування на їхній території штабквартири ООН», – заявив Рябков.

Сесія Генеральної асамблеї почалася 23 вересня, члени делегації планували вилетіти в Нью-Йорк 24 вересня.