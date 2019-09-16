Генасамблея ООН включила обговорення ситуації на окупованих територіях України до порядку денного

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за включення пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» до порядку денного чергової сесії. Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він назвав це «незначною, але процедурною перемогою».

«Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті «тримати руку на пульсі» ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання. Готуємося до тижня високого рівня 23-27 вересня», – додав Ніколенко.

Постійне представництво України в ООН оприлюднило результати голосування. Згідно з ними, за включення питання про окуповані Донбас і Крим до порядку денного проголосували 65 країн, серед них – Велика Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати.

Проти виступили 17 країн, зокрема Росія, Білорусь, Вірменія, Сербія, Куба, Казахстан, М’янма. Представники 53 країн утрималися.

Чергова сесія Генеральної асамблеї починається 17 вересня. 24 вересня почнуться дебати на високому рівні.