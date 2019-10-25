Росіянку Марію Бутіну звільнили з в’язниці у США

Росіянка Марія Бутіна, засуджена в США за лобістську діяльність без реєстрації, звільнена 25 жовтня з федеральної в'язниці у США, передає телеканал NBC. Її перевели в міграційний центр Маямі, 26 жовтня вона має повернутися на батьківщину, повідомив раніше посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов із посиланням на інформацію Держдепартаменту США.

Наприкінці квітня 2019 року федеральний окружний суд у Вашингтоні засудив Бутіну до півтора року позбавлення волі.

Марія Бутіна опинилася в полі зору ФБР як помічниця колишнього члена Ради федерації Росії, ексзаступника голови Банку Росії Олександра Торшина, фігуранта справи про втручання Росії в американський виборчий процес. Торшин є довічним членом Національної стрілецької асоціації США (NRA). Він допоміг Бутіній створити російську громадську організацію «Право на зброю».

Приблизно у 2013 році Бутіна познайомилася в Москві з Полом Еріксоном, американським лобістом і політтехнологом з великими зв’язками в консервативних колах і в керівництві NRA. У 2014 році Торшин і Бутіна разом вирушили в Індіанаполіс на черговий щорічний з’їзд NRA. Не пізніше березня 2015 року, як ідеться у свідченнях Бутіної, вона і Еріксон «вступили в змову» з Торшиним і ще однією особою. Предметом змови була діяльність Бутіної у США під керівництвом Торшина без передбаченого законом попереднього повідомлення міністрові юстиції США.

У квітні 2015 року Торшин знову взяв Бутіну з собою до Америки. Вона брала участь у зустрічах з керівництвом Міністерства фінансів і Федерального резерву США. Торшин і Бутіна були присутні на з'їзді NRA в Нешвіллі. Там Марія Бутіна познайомилася з Дональдом Трампом-молодшим. У грудні за сприяння Бутіної відбувся візит делегації NRA до Росії. Члени делегації зустрічалися з віце-прем’єром Дмитром Рогозіним.

У травні 2016 року Торшин приїжджав на з’їзд NRA в Луїсвіллі. За сприяння все того ж Еріксона він зустрівся з Дональдом Трампом-молодшим. Зустрітися з Трампом-батьком, чого він дуже хотів, у Торшина не вийшло. За даними американської преси, він позиціонував себе як посередника, здатного влаштувати запрошення Трампу від Путіна, але ця ідея була відкинута старшими радниками кандидата.

У червні того ж року Марія Бутіна приїхала до США за студентською візою – вона вступила в американський університет. На порушення свого легального статусу вона за завданням і за підтримки Торшина продовжувала встановлювати зв’язки зі впливовими особами, як сказано в обвинувальному акті, «з метою просування порядку денного Російської Федерації». Вона також займалася організацією російської присутності на Національному молитовному сніданку в лютому 2017 року, на якому традиційно присутній президент. А кількома тижнями раніше зустрічалася з російським дипломатом, якого ФБР підозрювало в шпигунстві і який був видворений зі США разом з 59 іншими дипломатами як покарання за отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері.

У квітні 2017 року агенти ФБР прийшли до неї додому з ордером на обшук і вилучили електронні носії інформації, 15 липня Марію заарештували. Після п’яти місяців тримання в одиночній камері Бутіна вирішила укласти угоду з правосуддям. У документі, підписаному Бутіною та двома її адвокатами, сказано, що вона визнає свою провину усвідомлено і добровільно, і жодного тиску на неї ніхто не чинив.