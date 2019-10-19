Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Жовтень 2019, Київ 18:57
Політика

Екскерівник Пентагону Маттіс відповів Трампу: «Я – Меріл Стріп серед генералів»

Дональд Трамп і Джеймс Маттіс

Дивитись коментарі

Колишній міністр оборони США, легендарний герой війни в Іраку Джеймс Маттіс, який подав у відставку через незгоду із рішенням президента США вивести американські військові підрозділи із Сирії, відреагував на заяву Дональда Трампа на зустрічі з американськими законодавцями, що Маттіс «найбільш переоцінений генерал світу».

Джеймс Маттіс в Кандагарі. Афганістан, 2001 рік.
Джеймс Маттіс в Кандагарі. Афганістан, 2001 рік.

Джеймс Маттіс, відомий ще за псевдо «Скажений Пес» під чассвого виступу на засіданні Фонду Альфреда Сміта, відповів на закиди Дональда Трампа на його адресу.

«Нарешті я досяг величі. Я не лише найбільш переоцінений генерал, я найбільш переоцінений у світі», – сказав він під сміх присутніх і порівняв себе з голівудською актрисою Меріл Стріп.

«Для мене честь, що Дональд Трамп так про мене думає, бо він також назвав Меріл Стріп найбільш переоціненою актрисою. Думаю, я – Меріл Стріп серед генералів. Для мене це звучить добре», – сказав Маттіс.

«Стійте твердо поруч із союзниками супроти наших недругів»

Джим Маттіс подав у відставку наприкінці 2018 року, не погодившись із рішенням Дональда Трампа вивести американських військових із Сирії, де вони разом із курдами воювали проти ІДІЛ.

Він прийшов із заявою про відставку у Білий дім і намагався переконати Трампа – не вдаватися до такого кроку.

Трамп Маттіса не послухав, але приймати його відставку не хотів. Тоді Маттіс повернувся в Пентагон і попросив розповсюдити по міністерству 50 копій його листа про відставку.

Мністри оборони України і США – Степан Полторак і Джеймс Маттіс. Київ, 24 серпня 2018 року
Мністри оборони України і США – Степан Полторак і Джеймс Маттіс. Київ, 24 серпня 2018 року

У своєму листі він закликав військових та цивільних колег зберігати віру в Америку і не полишати союзників своєї країни.

«Керівництво нашого відомства, військове й цивільне, залишається у найкращих руках», – написав Маттіс у свій останній день на посаді.

«Я переконаний, що кожен з вас залишається зосередженим на виконанні присяги – підтримувати і захищати конституцію та водночас обороняти наш спосіб життя. Тому зберігайте віру в нашу країну й стійте твердо поруч із нашими союзниками супроти наших недругів», – зазначав генерал.

«Моє головне переконання, що наша сила нерозривно пов'язана з нашою унікальною і всеосяжної системою альянсів і партнерств. У той час як США залишаються невід'ємною частиною вільного світу, ми не можемо захищати наші інтереси або виконувати цю роль ефективно без підтримки сильних альянсів і без демонстрації поваги щодо наших союзників», – наголосив Джеймс Маттіс.

Читайте ще:

Ердоган у Баку: «ми не оголосимо припинення вогню», а Пенс летить у Туреччину і наполягатиме

Наступ Туреччини в Сирії і наслідки для України

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG