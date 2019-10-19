Екскерівник Пентагону Маттіс відповів Трампу: «Я – Меріл Стріп серед генералів»

Колишній міністр оборони США, легендарний герой війни в Іраку Джеймс Маттіс, який подав у відставку через незгоду із рішенням президента США вивести американські військові підрозділи із Сирії, відреагував на заяву Дональда Трампа на зустрічі з американськими законодавцями, що Маттіс «найбільш переоцінений генерал світу».

Джеймс Маттіс, відомий ще за псевдо «Скажений Пес» під чассвого виступу на засіданні Фонду Альфреда Сміта, відповів на закиди Дональда Трампа на його адресу.

«Нарешті я досяг величі. Я не лише найбільш переоцінений генерал, я найбільш переоцінений у світі», – сказав він під сміх присутніх і порівняв себе з голівудською актрисою Меріл Стріп.

«Для мене честь, що Дональд Трамп так про мене думає, бо він також назвав Меріл Стріп найбільш переоціненою актрисою. Думаю, я – Меріл Стріп серед генералів. Для мене це звучить добре», – сказав Маттіс.

«Стійте твердо поруч із союзниками супроти наших недругів»

Джим Маттіс подав у відставку наприкінці 2018 року, не погодившись із рішенням Дональда Трампа вивести американських військових із Сирії, де вони разом із курдами воювали проти ІДІЛ.

Він прийшов із заявою про відставку у Білий дім і намагався переконати Трампа – не вдаватися до такого кроку.

Трамп Маттіса не послухав, але приймати його відставку не хотів. Тоді Маттіс повернувся в Пентагон і попросив розповсюдити по міністерству 50 копій його листа про відставку.

У своєму листі він закликав військових та цивільних колег зберігати віру в Америку і не полишати союзників своєї країни.

«Керівництво нашого відомства, військове й цивільне, залишається у найкращих руках», – написав Маттіс у свій останній день на посаді.

«Я переконаний, що кожен з вас залишається зосередженим на виконанні присяги – підтримувати і захищати конституцію та водночас обороняти наш спосіб життя. Тому зберігайте віру в нашу країну й стійте твердо поруч із нашими союзниками супроти наших недругів», – зазначав генерал.

«Моє головне переконання, що наша сила нерозривно пов'язана з нашою унікальною і всеосяжної системою альянсів і партнерств. У той час як США залишаються невід'ємною частиною вільного світу, ми не можемо захищати наші інтереси або виконувати цю роль ефективно без підтримки сильних альянсів і без демонстрації поваги щодо наших союзників», – наголосив Джеймс Маттіс.

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