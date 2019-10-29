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29 жовтня 2019, Київ 17:09
Новини | Міжнародні

Трамп заявив, що американські військові ліквідували кандидата на заміну аль-Багдаді

Трамп: перший кандидат на заміну Абу Бакра аль-Багдаді був ліквідований американськими військовими

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Американські військові ліквідували кандидата на заміну ватажка екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді, повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

«Щойно підтверджено, що перший кандидат на заміну Абу Бакра аль-Багдаді був ліквідований американськими військовими. Найбільш імовірно, він би отримав найвищу посаду. Зараз він також мертвий», – написав Трамп.

27 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про смерть лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді, найбільш розшукуваного чоловіка в світі. Він, за словами Трампа, був убитий під час нічної атаки спецпризначенців США на північному заході Сирії.

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