Трамп заявив, що американські військові ліквідували кандидата на заміну аль-Багдаді

Американські військові ліквідували кандидата на заміну ватажка екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді, повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

«Щойно підтверджено, що перший кандидат на заміну Абу Бакра аль-Багдаді був ліквідований американськими військовими. Найбільш імовірно, він би отримав найвищу посаду. Зараз він також мертвий», – написав Трамп.

27 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про смерть лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді, найбільш розшукуваного чоловіка в світі. Він, за словами Трампа, був убитий під час нічної атаки спецпризначенців США на північному заході Сирії.