The Guardian дізналася ім’я ймовірного нового лідера «Ісламської держави»

Новим лідером угруповання «Ісламська держава» став амір Мохаммед Абдель-Рахман аль-Мауле. Про це з посиланням на джерела в спецслужбах повідомляє британська газета The Guardian.

Видання називає його одним із засновників та ідеологів «ІД». Амір Абдель-Рахман очолив терористичне угрупування через кілька годин після загибелі колишнього лідера Абу Бакра аль-Багдаді, який був убитий в кінці жовтня в перебігу спецоперації США в сирійській провінції Ідліб. За інформацію, яка дозволить зловити аль-Мауле або інших високопоставлених членів «Ісламської держави», влада США оголосила нагороду в 5 мільйонів доларів.

Амір Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауле – виходець із сім’ї іракських тюркменів (етнічна група, споріднена з турками, не є родичами народу Туркменистану), і є одним з небагатьох лідерів «ІД» неарабського походження, пише газета. У 2004 році він був затриманий американськими військами і поміщений у в’язницю на півдні Іраку, де зустрівся з Аль-Багдаді.

Спецслужби не знають точно, де зараз перебуває новий лідер «Ісламської держави». Імовірно, він ховається в Іраку – в одному з невеликих міст на захід від Мосула.