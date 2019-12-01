113 членів угруповання «ІД» здалися уряду – військові Афганістану

113 членів екстремістського угруповання «Ісламська держава» здалися уряду Афганістану 1 грудня в районі Ачин провінції Нанґархар. Про це повідомили представники збройних сил країни, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Згідно з заявою 201-го корпусу Національної армії Афганістану, серед тих, хто здався – 49 бойовиків «ІД», 21 жінка та 43 дитини.

Військові також стверджують, що члени «Ісламської держави» здали представникам безпекових служб 35 одиниць зброї.

Десятки представників угруповання та їхні родини мешкали в райони Шинварі та інших районах провінції Нангґархар з того часу, як «ІД» заявила про свою присутність в Афганістані в 2014 році.

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Бойовики «Ісламської держави» воювали як з урядовими війсками, так і з іншим угрупованням «Талібан», а також взяли на себе відповідальність за низку нападів на цивільних осіб в цій країні.

Як заявив під час візиту до Нанґархару 19 листопада президент Афганістану Ашраф Гані, «ІД» зазнала поразки в цьому регіоні.

Протягом останніх місяців афганський уряд здійснив кілька операцій проти екстремістів «Ісламської держави» в районі Ачин. За словами урядовців, цей наступ формально завершилися 30 листопада.

За даними влади Афганістану, з моменту початку боротьби з «Ісламською державою» понад тисячу її представників разом та їхніх родичів добровільно здалися.