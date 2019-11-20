В аварії гелікоптера в Афганістані загинули двоє американських військових

В Афганістані внаслідок катастрофи вертольота загинули двоє військовослужбовців США. Американські сили, розташовані в Афганістані, 20 листопада розслідували катастрофу, вказавши, що «попередні дані не вказують, що це було спричинено вогнем противника».

У заяві не надано додаткових деталей.

19 військових США загинули з початку року в Афганістані в інцидентах, пов’язаних із бойовими діями.

У країні нині дислоковані близько 13 тисяч американських військових, а також тисячі представників європейських країн, які беруть участь у місії «Рішуча підтримка» під керівництвом НАТО.

На початку цього місяця генерал армії США, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що американські війська, які вже перебувають в Афганістані 18 років, залишаться там «ще на кілька років».