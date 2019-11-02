Афганістан: дев’ять школярів загинули через вибух

Дев’ять хлопчиків-школярів загинули в афганській провінції Тахар через вибух міни, встановленої біля дороги. У цей час вони прямували до школи.

В офісі губернатора заявили, що міну на цьому місці встановило екстремістське угруповання «Талібан».

Таліби справді присутні в цьому районі, але жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за вибух.

У жовтні Місія ООН із допомоги Афганістану (UNAMA) висловила занепокоєння «безпрецедентним рівнем жорстокості, яке завдає шкоди цивільному населенню», у перші дев’ять місяців 2019 року. У місії зазначили, що квартальна кількість жертв у липні – вересні була найвищою з початку спостережень десятиріччя тому. При цьому в липні кількість жертв була найвищою за весь час.

За даними UNAMA, у період з 1 січня до 30 вересня в Афганістані загинули 2 563 людей, ще 5 676 отримали травми.