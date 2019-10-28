Афганські та пакистанські силовики зіткнулися на спірній ділянці кордону – троє цивільних загинули

Афганські та пакистанські безпекові сили зіткнулися на спірній ділянці кордону між двома країнами, повідомляють представники афганської влади.

За повідомленнями, стрілянина почалася в афганській східній провінції Кунар 27 жовтня та продовжилася вранці 28-го.

Як повідомив член ради Кунару Шер Замін Хан, сутичка почалася після того, як пакистанські силовики спробували розгорнути військову базу вздовж кордону в районі Нарі.

Хан додав, що три цивільних афганських жінки загинули внаслідок стрілянини, ще троє людей були поранені.

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Речник губернатора провінції Абдул-Гані Мусамем заявив, що пакистанські війська стріляли через кордон мінами та ракетами.

Влада Пакистану наразі не відреагувала на цю ситуацію.

Афганістан та Пакистан розділяє близько 2 500 кілометрів спільного кордону, відомого також як лінія Дюрана. Пакистан вважає її міжнародним кордоном, тоді як Афганістан не визнає цей кордон, створений у колоніальну епоху, 1893 року.

У 2017 році Пакистан заявив про початок зведення паркану на кордоні з Афганістаном для посилення безпеки. Цей крок зустрів осуд у Кабулі.

Попри це, пакистанські військові продовжили зводити прикордонні укріплення, що призводить до численних сутичок на кордоні.