Щонайменше 7 людей загинули внаслідок стрілянини на кордоні Індії та Пакистану

Щонайменше четверо цивільних і троє військових загинули під час стрілянини, що сталася пізно ввечері на кордоні Пакистану та Індії. У серпні влада в Делі скасувала особливий статус підпорядкованої Індії частини Кашміру, і відтоді сталися вже кілька прикордонних сутичок.

Суперечливі повідомлення кожної сторони дозволяють припустити, що число загиблих все ще може зрости.

Речник армії Пакистану генерал-майор Асіф Гафур 20 жовтня звинуватив індійську сторону в обстрілі, під час якого, за його словами, «навмисно цілили в мирних жителів». Внаслідок обстрілу, твердить речник, загинули троє цивільних та один солдат у Пакистані, а ще двоє пакистанських солдатів та п’ятеро цивільних зазнали поранень. Також Гафур твердить, що пакистанські війська, стріляючи у відповідь, убили дев’ять індійських солдатів і поранили «ще кілька».

Індійські джерела заперечують таку версію подій та число жертв. За їхніми даними, пакистанські солдати цілили по індійському прикордонному посту та цивільних районах, убивши одного солдата та двох цивільних.

Конфлікт між Індією та Пакистаном триває від 1947 року, коли обидві країни здобули незалежність від Великої Британії. Кашмір є розділеним регіоном, на який претендують обидві країни.