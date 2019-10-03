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03 Жовтень 2019, Київ 21:21
Новини | Міжнародні

У Пакистані вирує епідемія гарячки денге – захворіли близько 20 тисяч людей

Жінка спить під москітною сіткою зі своїм дворічним сином, що захворів на гарячку денге, у відділенні місцевої лікарні в Равалпінді (фото архівне)

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Пакистан переживає одну з найбільш масштабних епідемій гарячки денге. За даними влади, зафіксовано близько 20 тисяч випадків захворювання громадян і 34 підтверджених випадки смертей за останні місяці.

У Національному інституті охорони здоров’я Пакистану повідомили, що хвороба вразила переважно міста, в тому числі столицю країни Ісламабад.

Причиною спалаху влада називає тривалі мусонні дощі, опозиція звинувачує уряд у несвоєчасних засобах щодо запобігання хвороби.

У містах проводять обприскування проти комарів.

Гарячка денге – це вірусна інфекція, переносниками якої є комарі. Найбільш поширена в бідних районах міст, передмістях і сільській місцевості, але також є в тропічних і субтропічних країнах.

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