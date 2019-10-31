Найстрашніша залізнична катастрофа в Пакистані за 15 років сталася в четвер уранці неподалік міста Рагім’яр-Хан у провінції Пенджаб на сході країни: спалахнув пасажирський поїзд, що прямував із Карачі в Равалпінді. Пожежа знищила три вагони. До щонайменше 74 зросло наразі число жертв пожежі. Ця цифра навряд чи остаточна, бо серед 43 травмованих 11 людей перебувають у критичному стані зі значними опіковими ураженнями чи травмами, яких зазнали, вистрибуючи з потяга на ходу. Багато пасажирів їхали на релігійну конференцію. За даними місцевої влади, пожежа почалася через вибух балона від переносної газової плити, яку пасажири використовували для приготування сніданку. Ця проблема існує в Пакистані давно. Багато людей потайки проносять до потягу заборонені правилами газові плити, щоб готувати їжу в подорожах на далекі відстані. Але дехто з потерпілих засумнівався в офіційній версії. За їхніми словами, причиною пожежі могло стати коротке замикання в системі електроустаткування поїзда. Пакистанські залізниці, побудовані ще в колоніальні часи, за останні десятиліття дійшли до жахливого стану через брак фінансування і погане обслуговування. Тому аварії зі смертельними наслідками тут стаються досить часто. (Відео Reuters)