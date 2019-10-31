У Пакистані число жертв трагедії на залізниці зросло до 73

До щонайменше 73 зросло число жертв пожежі в пасажирському поїзді в провінції Пенджаб Пакистані. Ця цифра навряд чи є остаточною, оскільки серед 43 травмованих 11 людей перебувають у критичному стані зі значними опіковими ураженнями.

«Жахливо... Трагедія в поїзді спричинена вибухом газового балона, який перевозили пасажири», – повідомила у твітері міністр з прав людини Ширін Мазарі. Місцеві ЗМІ вказали, що частина пасажирів готувала сніданок, коли балон вибухнув.

За даними Мазарі, трагедія сталася на одному з найстаріших і найполулярніших маршрутів, у поїзді «Тезгам», що курсує між містом Равалпінді, прилеглим до столиці країни Ісламабада, і південним портовим містом Карачі.

Аварії на поїздах часто трапляються в Пакистані, де залізниці впродовж десятиліть занепадають через корупцію, безгосподарність та відсутність інвестицій. У липні в цьому ж районі загинули щонайменше 23 людини, коли пасажирський потяг, що їхав із східного міста Лахор, протаранив товарний потяг, що зупинився на переїзді.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан був обраний торік на тлі обіцянок створити державу добробуту, однак економічне уповільнення та заходи жорсткої економії гальмують зусилля щодо інвестування в інфраструктуру та соціальні програми.