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02 листопада 2019, Київ 00:29
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Масові акції протесту в Ісламабаді. Ісламісти вимагають відставки прем’єра – відео

Масові акції протесту в Ісламабаді. Ісламісти вимагають відставки прем’єра – відео
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Тисячі членів радикальної ісламістської партії зібралися в столиці Пакистану Ісламабаді, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Імрана Хана через економічні проблеми країни. Лідер опозиційної партії «Джаміат Улема-е-іслам» Маулана Фазлур Регман розпочав протестну ходу з південного міста Карачі ще 27 жовтня. Імран Хан, який прийшов до влади торік, відмовляється йти у відставку, попри зростання інфляції та щоденних витрат пакистанців. Лідер опозиції заявляє, що Хан є некомпетентним, а його уряд був незаконно приведений до влади військовими Пакистану після фальсифікованих виборів у 2018 році. Маулана Фазлур Регман наполягає на новому, «вільному і чесному» голосуванні. Імран Хан виграв вибори 2018 року, обіцяючи зупинити корупцію, допомогти середньому класу та навести лад в економіці Пакистану.

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